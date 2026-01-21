Konzerte, Sommerkino und weitere Highlights locken jedes Jahr zahlreiche Besucher zur Freilichtbühne in Güsen. Auch für 2026 hat der Heimatverein „Wir sind Güsen“ große Pläne, darunter auch die Umsetzung eines langersehnten Projekt.

Der Heimatverein „Wir sind Güsen“ hat große Pläne für 2026 - auf und abseits der Freilichtbühne

Der Auftritt von „Tänzchentee“ auf der Freilichtbühne ist einer der Höhepunkte des Jahres in Güsen gewesen.

Güsen. - Äußerst vielfältig sind die Veranstaltungen, zu denen der Heimatverein „Wir sind Güsen“ regelmäßig an die Freilichtbühne einlädt: Von großen Konzerten mit der Band „Tänzchentee“ über das gemütliche Sommerkino bis hin zum besinnlichen Weihnachtssingen ist für jeden Besucher etwas dabei gewesen.