Förderung für Schule und Verein Große Freude über neue Sportgeräte

Dank umfangreicher Förderungen konnte der Schulsportverein SV Jeetze neue Sportgeräte anschaffen. Auch ein Gesundheitsprojekt an der Jeetzeschule wird unterstützt.

Von Anna Maria Sternhagen Aktualisiert: 21.01.2026, 18:01
Der Sportverein der Jeetzeschule bekam neue Sportgeräte. Mila (von rechts), Heidi und Nico Schulze (Wirtschaftsförderung) probierten sie aus.
Der Sportverein der Jeetzeschule bekam neue Sportgeräte. Mila (von rechts), Heidi und Nico Schulze (Wirtschaftsförderung) probierten sie aus. Foto: Anna Naria Sternhagen

Salzwedel. - Grund zur Freude gibt es derzeit an der Jeetzeschule Salzwedel. Dank großzügiger Förderungen konnte der Schulsportverein (SV) Jeetze neue Sportgeräte anschaffen, die das Bewegungsangebot für Schüler erheblich erweitern.