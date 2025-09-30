Stadt wartet aufs Ersatzteil Panne lässt Badegäste frieren - kalte Duschen in Magdeburger Schwimmhalle
In einer Magdeburger Schwimmhalle bleiben derzeit die Duschen kalt. Die Reparatur ist beauftragt. Allerdings fehlt noch ein wichtiges Ersatzteil.
Aktualisiert: 01.10.2025, 11:46
Magdeburg. - Die Schwimmhalle an der Großen Diesdorfer Straße in Magdeburg hat immer wieder mit kleineren und größeren Pannen zu kämpfen. Aktuell gibt es erneut Einschränkungen für Badegäste - zumindest für jene, die nicht sowieso gern kalt duschen.