Warum die Einfahrt zur Tiefgarage noch immer provisorisch ist

Magdeburg - Die Aussicht von der Sky-Bar im neuen SWM-Gebäude mitten in der Magdeburger Innenstadt ist wohl eine der schönsten im Innenstadtbereich. Und auch das Gebäude im Herzen der Stadt kann sich sehen lassen. Ganz anders jedoch die Einfahrt der Tiefgarage. Die besteht seit Monaten aus einem Provisorium. Ein Leser bemängelte den Zustand: „Die Einfahrt sieht seit Monaten so aus, als wäre ein Hurrikan durchgezogen“, schreibt er. Die Stadtwerke beantworten, warum das so ist.