Bildungsprojekt in Magdeburg Warum die Fahrradwerkstatt auf dem Werder schließt

Zum 1. Dezember schließt die Fahrradwerkstatt in der Mittelstraße in Magdeburg ersatzlos. Sie war an das Bildungsprojekt „Stabil“ angeschlossen, in dem förderungsbedürftige Jugendliche ihren Hauptschulabschluss nachholen können. Was hinter der Schließung steckt und wie es mit dem Projekt weitergeht.