Warum die Georg-Singer-Straße in Magdeburg nicht saniert wird

Ein Teil der Georg-Singer-Straße im Magdeburger Stadtteil Neustädter Feld ist bis heute nicht ausgebaut. Daran wird sich laut Stadt auch nicht so schnell etwas ändern.

Die Georg-Singer-Straße im Neustädter Feld in Magdeburg.

Magdeburg - Den östlichen Bereich der Georg-Singer-Straße in Magdeburg hat die Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz derzeit im Blick. Die Anliegerstraße im Stadtteil Neustädter Feld ist im Abschnitt zur Kritzmannstraße hin mit großen Betonplatten befestigt. An den Rändern liegt nur Schotter. Dieser Umstand sollte in den Augen der Fraktion durch einen grundlegenden Ausbau behoben werden.