Magdeburgs Kaiser-Otto-Brücke bleibt vorerst weiß – Vereinsfarben müssen warten. Was ist der Grund dafür?

Magdeburg. - Moderne LED-Technik ist eine feine Sache: Energiesparend können hier Farben aller Art zum Leuchten gebracht werden. Auch die Kaiser-Otto-Brücke in Magdeburg wird von solchen Leuchten in Szene gesetzt. Nur eben nicht in Farbe, sondern in einem schlichten Weiß. Und das, obwohl die Brücke auch Farbe kann, wie Tests bewiesen haben und wie schon bei den Planungen zum Brückenbau in Aussicht gestellt: Gern einmal in Blau-Weiß oder Rot-Grün zu Spielen des FCM oder des SCM beispwielsweise. Woran liegt also die aktuelle Farblosigkeit?