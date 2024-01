Die sogenannte Work-Life-Balance wird zu einer Herausforderung für Magdeburg. Es geht um die Besetzung von Arbeitsstellen, die in Verwaltung und Eigenbetrieben frei sind.

Magdeburg - Der Fachkräftemangel macht auch vor der Magdeburger Stadtverwaltung nicht halt. Das geht aus einem Papier hervor, das das Rathaus der Landeshauptstadt auf eine Anfrage des Linke-Stadtrats Dennis Jannack erstellt hat.

In den kommenden fünf Jahren plant demnach jede Abteilung mit einem durchschnittlichen Verlust von etwa einem Fünftel ihrer Belegschaft durch planbare Altersabgänge. Besonders betroffen sind der mittlere allgemeine Verwaltungsdienst und der feuerwehrtechnische Dienst. Trotz dieser Herausforderungen konnte der durchschnittliche Anteil unbesetzter Stellen bei etwa zehn Prozent gehalten werden.

Der Fachkräftemangel manifestiert sich im täglichen Betrieb, da es zunehmend schwieriger wird, qualifiziertes Personal zu rekrutieren. Vakanzen bleiben mitunter unbesetzt, entweder aufgrund fehlender, fristgerechter Bewerbungen oder aufgrund unzureichender Qualität der eingehenden Bewerbungen. Die Besetzung zeitlich befristeter Stellen gestaltet sich als besonders problematisch, da Bewerbungen von qualifizierten Kandidaten außerhalb Magdeburgs aufgrund der befristeten beruflichen Perspektive selten erfolgen.

Wo in Magdeburg Stellen schwer zu besetzen sind

In kommunalen Kitas und Horten resultiert der Personalbedarf aus einer gewissen Fluktuation und Schwangerschaften, die ein Beschäftigungsverbot nach sich ziehen. Trotz einer aktuellen Abnahme der Kinderzahlen ermöglichen flexible Arbeitsverträge und ein Personalausfallkonzept eine flexible Anpassung an die Situation. Das Konservatorium berichtet von Schwierigkeiten, vor allem für seltene Instrumente qualifizierte Lehrkräfte zu finden.

Am Theater Magdeburg macht sich der Fachkräftemangel in theaterbezogenen Berufen wie Maskenbildnern, Theatermeistern und Beleuchtungsmeistern deutlich bemerkbar. Es gestaltet sich schwierig, qualifiziertes Personal zu finden, da die Arbeitszeiten nicht mit der gängigen Vorstellung von „Work-Life-Balance“ übereinstimmen. Das Theater steht vor der Herausforderung, erfahrene Fachkräfte zu halten und gleichzeitig junge Talente für die speziellen Arbeitszeiten zu gewinnen. Dabei mehren sich die Anfragen von proben- und inszenierungsbezogen Arbeitenden auf Reduzierung der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit, was das Theater Magdeburg vor zusätzliche Probleme stellt.