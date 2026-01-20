Dass Bauunternehmen in Schwierigkeiten stecken, ist auch Folge lokaler politischer Entscheidungen. Frank Toepel setzt daher auf ein Vorhaben der Wobau und von Genossenschaften.

Magdeburg. - Wenn Frank Toepel über den Magdeburger Wohnungsbau spricht, geht es ihm selten nur um Gebäude. Für ihn ist jedes größere Projekt auch ein Signal für die gesamte Region. Besonders deutlich wird das am geplanten Wohnquartier auf dem Kleinen Stadtmarsch, das von Wobau, MWG und mehreren Genossenschaften gemeinsam entwickelt wird und über das inzwischen intensiv beraten wird. „Das ist eines der wichtigsten Vorhaben, die wir im Moment in Magdeburg haben“, sagt der Gründer der Toepel Bauunternehmung GmbH. Das Bebauungsplanverfahren ist aktuell in der Abstimmung in den Ausschüssen des Stadtrates und am 22.1,2026 im Stadtrat. „Wir brauchen dieses Bauprojekt – ehrlich gesagt dringend“, sagt der Bauunternehmer. Warum ist das so?