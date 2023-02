In der Fröbelstraße in Magdeburg-Stadtfeld haben die Bauleute das Zepter übernommen. Mehrere Monate müssen die Anwohner mit Verkehrseinschränkungen wegen gesperrter Straßen leben.

Magdeburg - In der Fröbelstraße im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld-West ist vor kurzem eine neue Baustelle eingerichtet worden. Von der Spielhagenstraße aus ist die Einfahrt in südlicher Richtung versperrt. Wer von der Liebknechtstraße aus in das Quartier fährt, landet in einer Sackgasse.