Magdeburgs Feuerwehr und Sanitäter lehnen die Installation weiterer Tempo-Schwellen, so genannte Berliner Kissen, am Hasselbachplatz ab und erklären auch, warum.

Warum Magdeburgs Rettungsdienste keine Bremsschwellen am Hasselbachplatz wollen

Magdeburg. - Berliner Kissen sind alles andere als weich. Hinter der sanft anmutenden Nomenklatur verbergen sich harte Bremsschwellen für Autofahrer – so wie es sie bereits am Hasselbachplatz gibt. Vor drei Jahren waren sie an den Zufahrten im Breiten Weg und der Otto-von-Guericke-Straße installiert worden.