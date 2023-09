Warum Sekundarschule in Magdeburg jetzt Hühner hält

Schulleiterin Simone Graßmann mit Sechstklässlern der Sekundarschule am Stall. Die Schüler versorgen die Hühner im Hof.

Magdeburg - Die Evangelische Sekundarschule Magdeburg hat gefiederte Neuzugänge. Seit September gackern und flattern sie in einem Gehege auf dem Schulhof. Die vier Hühner verschiedener Rassen und ein Hahn werden von den Jungen und Mädchen der beiden sechsten Klassen in der Schule betreut.

In den Pausen und Freistunden steht für sie jetzt Hühnerhaltung auf dem Plan. Vom Ausmisten über das Füttern und Pflegen der Tiere bis zum Einsammeln der Eier kümmern sich die jungen Schüler um das Wohlbefinden ihrer tierischen Nachbarn. Sie sind mit viel Freude dabei. Freilich mit Unterstützung von Lehrkräften.

Auf praktischen Wege erfahren die Schüler somit Verantwortung und Fürsorge. Das Beobachten und Streicheln der Tiere kann nebenher für Entspannung und Stressabbau sorgen.

Die Vorbereitung für die Anschaffung der Hühner hat fast das gesamte letzte Schuljahr in Anspruch genommen. So mussten Spenden besorgt, Eltern überzeugt und Arbeitseinsätze organisiert werden, so Schulleiterin Simone Graßmann. Das Gehege samt Stall ist im Eigenbau entstanden. Je nachdem, wie das Projekt bei den Schülern angenommen wird, ist perspektivisch eine Erweiterung denkbar.

Eier für die Lehrküche

Die Tiere hätten sich inzwischen gut eingelebt. Indes gab es auch schon einen unschönen Vorfall. Vor wenigen Tagen sei das Gehege von Unbekannten angegriffen worden. Ob Menschen oder andere Tiere dahinter steckten, ist unklar. Am nächsten Morgen wurde eine tote Henne aufgefunden. Was wiederum Bestürzung in der Schulgemeinschaft auslöste.

Blick auf das Hühnhergehe mit Stall. Foto: Konstantin Kraft

Von diesem Drama scheinen sich die Hühner inzwischen erholt zu haben. So fand sich unlängst das erste Ei im Stall. Diese sollen zunächst gesammelt werden. „Wir haben Hauswirtschaftsunterricht und eine eigene Lehrküche in der Schule. Da können die Eier verwertet werden“, so Graßmann.

Zur Ergänzung: Die Evangelische Sekundarschule hat ihren Sitz auf der Buckauer Insel. Das Schulgebäude war nach umfassenden Sanierungsarbeiten im September 2022 offiziell eingeweiht worden. Aktuell besuchen rund 300 Schüler die Ganztagsschule.