In welchen Takten fahren umgeleitete Bahnen und der Ersatzverkehr in Magdeburg? Gibt es zum FCM-Spiel eine Linie 15? Und was gilt für Radfahrer und Fußgänger?

Magdeburg - Autos werden bereits seit Beginn der Ferien über Nordbrückenzug sowie über die Sternbrücke umgeleitet – für die Straßenbahnlinien 4 und 6 und die Nachtbuslinie N1 der Magdeburger Verkehrsbetriebe ist die Querung über die Stromelbe in Höhe der Johanniskirche von Sonnabend an für etwas mehr als eine Woche bis einschließlich Sonntag ebenfalls dicht.

Umleitungen und Ersatzbusse zwischen Altstadt und Werder in Magdeburg

Die Straßenbahnlinien 4 und 6 werden über den Nordbrückenzug umgeleitet und fahren damit ab Haltestelle City Carré über die Haltestellen Alter Markt, Opernhaus und Askanischer Platz. Die Haltestellen Allee-Center, Zollbrücke und Heumarkt entfallen.

Die Straßenbahnlinie 6 – die derzeit aufgrund von Bauarbeiten in Stadtfeld-West ohnehin nur zwischen Hauptbahnhof und Herrenkrug fährt, startet nicht ab dem Willy-Brandt-Platz, sondern von der Haltestelle Hauptbahnhof / Kölner Platz.

Die Straßenbahnlinie 5 fährt verkürzt nur zwischen Klinikum OIvenstedt und Hauptbahnhof / Kölner Platz. Ab dort fährt sie weiter als Linie 6 zum Herrenkrug. Fahrgäste können in der Bahn sitzen bleiben.

Linie 44: Für den Werder wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Linie 44 fährt zwischen Messegelände und Zollbrücke und stellt so eine Verbindung zu den Linien 4 und 6 her. Die Busse bedienen dabei die Haltestellen Messegelände/ Elbauenpark, Jerichower Platz, Arenen, Heumarkt und Zollbrücke.

Die Nachtlinie N1 fährt als Straßenbahn und wird ebenfalls über den Nordbrückenzug über die Haltestellen Opernhaus und Askanischer Platz umgeleitet.

Taktung: Die Straßenbahnen fahren in den gewohnten Takten – in den Ferien bedeutet das für die 4, 5 und 6 Fahrten alle 15 Minuten in den Hauptverkehrszeiten von Montag bis Sonnabend und am Sonntag alle 20 Minuten. Der 44er-Bus fährt indes auch in den Hauptverkehrszeiten nur im Halbstundentakt. Das Gleiche gilt für ihn an den Sonntagen. Nachtlinie N1 fährt wie gewohnt am späten Abend mit dem ersten Anschlusstreffen um 23.15 Uhr am Alten Markt im Halbstundentakt, nach dem Abschlusstreffen um 1.15 Uhr dann bis zum Betriebsbeginn für den Tagverkehr im Stundentakt.

Und das FCM-Fußballspiel?

Als erstes Spiel nach der Sommerpause ist indes für Sonnabend auch eine Begegnung des 1. FCM gegen den italienischen Zweitligisten Sampdoria Genua im Stadion angesetzt. Zu diesem Spiel werden keine Straßenbahnen der Sonderlinie 15 eingesetzt.

MVB-Sprecher Tim Stein erläutert: „Grund ist, dass es sich um ein Test- und um kein Ligaspiel handelt.“ Aus diesem Grunde gelten die Eintrittskarten auch nicht als Fahrschein.

Was gilt für Fußgänger und Radfahrer?

Offen ist die Strombrücke weiterhin für Fußgänger und Radfahrer – allerdings müssen sich auch die Fußgänger vor Beginn des Fußballspiels nach letztem Stand mit dem wenigen an der Baustelle zur Verfügung stehenden Platz begnügen. Konkret, so Rathaussprecher Michael Reif auf Nachfrage der Volksstimme, wird am Sonnabendvormittag die Baustelle umgebaut. Ab diesem Zeitpunkt steht Fußgängern und Radfahrern anders als jetzt der Fußweg auf der Nordseite der Brücke und damit auf der Seite in Richtung Petriförder offen.

Die Bauarbeiten sollen mit dem Beginn des neuen Schuljahres Montag in anderthalb Wochen auf der Strombrücke abgeschlossen sein.

Warum die Magdeburger Strombrücke wieder gesperrt ist

Auch wenn die Strombrücke bis Weihnachten bereits für anderthalb Jahre gesperrt wurde, bestimmen nun wieder Bauarbeiter das Bild auf dem Oberbau der Elbquerung. Der Grund: Aufgrund der Witterung hatten im Herbst und Winter einige Arbeiten an der Fahrbahnoberfläche nicht ausgeführt werden können. Um diese auszuführen, hatte die Stadt nun die verkehrsärmere Zeit in den Sommerferien gewählt.

Die Sanierung der im Jahr 1965 eingeweihten Neuen Strombrücke war nach 57 Jahren der Nutzung ab dem Jahr 2022 dringend notwendig – auch um den heute höheren Lasten durch Fahrzeuge gerecht zu werden.