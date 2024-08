An diesem Sonnabend (24. August) steigt die „Kultur auf den Höfen“ in Magdeburg. Der Stadtteil Westerhüsen kann da auf eine ganz besondere Art und Weise erlebt werden.

Was Besucher zur „Kultur auf den Höfen“ in Magdeburg erwartet

Magdeburg - Alle zwei Jahre verwandelt sich der alte Dorfkern von Westerhüsen in einen lebendigen Kulturort. An diesem Sonnabend, 24. August, ist es wieder so weit.

Der Verein Aktion Musik lädt gemeinsam mit dem Stadtteilmanagement Südost (Internationaler Bund) zur „Kultur auf den Höfen“. Der Einlass startet um 18.30, ab 19.30 Uhr spielt die Musik. Den Abschluss bildet ein Feuerwerk kurz vor Mitternacht.

Es ist eine ganz besondere Atmosphäre, die sich da bei einem Spaziergang in den späten Abend- und Nachtstunden durch Westerhüsen auftut. Die historischen Höfe sind geöffnet und bieten Bühne für verschiedene Musikgruppen.

Ein Eindruck aus 2022 mit Gitarrenklängen am Bootshaus. Archivfoto: Konstantin Kraft

Darüber hinaus gibt es Ausstellungen und Führungen zu alten Dampf- und Rechenmaschinen oderaber zu Palmen und anderen exotischen Pflanzen. Kurzum: auch neben den musikalischen Darbietungen ist allerlei zu entdecken.

Veranstaltung existiert seit 2010

Auf diese spezielle Art und Weise ist Westerhüsen nur zur Kultur auf den Höfen zu erleben. Gregor Schienemann vom Verein Aktion Musik im Gröninger Bad spricht von einer „Abenteuerreise“, auf die die Besucher gehen können. „Man kann den Stadtteil völlig anders wahrnehmen.“

Zugleich werden die Gewerke der Menschen in den Fokus gerückt, die in Westerhüsen leben und arbeiten. Unter anderem ist hier eine Goldschmiedewerkstatt angesiedelt. Die Kultur auf den Höfen existiert seit 2010.

Die ursprüngliche Idee war es, ein Stadtteilfest für Westerhüsen ins Leben zu rufen, um die Menschen zusammenzubringen und einen kulturellen Mehrwert für den südöstlichen Stadtrand zu schaffen, so Stadtteilmanager Marcel Wark.

Ausgabe für Ausgabe ist das Format gewachsen. Nun werden wieder viele Hunderte Gäste erwartet.

Vielfältiges Spektrum

Herzstück der Veranstaltung sind die Musiker, die vor besonderer Kulisse auftreten. Das Spektrum ist weit gefasst. Von Blasmusik über Blues, Rock, Funk, Instrumentalmusik und Chorgesang ist vieles dabei (siehe unten). Unter anderem werden die Danny Priebe Band, 4Steps, Sonny Thet oder der Volkschor Magdeburg auftreten.

Auch Straßenmusik wird am Sonnabend wieder gespielt. Archivfoto: Konstantin Kraft

„Die Besucher haben die Möglichkeit, Musik zu hören, die sie normalerweise nicht hören“, so Schienemann. Ein Highlight dürfte das große Abschlusskonzert auf der Elbwiese mit der Soulband The Souldiers sein. Zu guter Letzt soll dann um 23.50 Uhr der Himmel über der Elbe mit einem Feuerwerk zum Leuchten gebracht werden.

Der Eintritt zur Kultur auf den Höfen kostet 15 Euro. Kinder bis 14 Jahre sind frei. Der Vorverkauf läuft über biberticket. Am Veranstaltungsabend öffnen die Kassen ab 18.30 Uhr.

Es wird eine Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr (Straßenbahnhaltestelle „Sohlener Straße“ der Linie 2) oder dem Fahrrad empfohlen.

Blick in das Programm

Storbeckhof (Alt Westerhüsen): Watertower Blues Band (Blues). Goldschmiedewerkstatt und Führung durch exotischen Garten.

Simonhof (Elmer Straße): Danny Priebe Band (Rock und Singer-Songwriter). Ausstellung und Vorführung von Dampfmaschinen.

Kirchturm (Elmer Straße): Guitarra de aventura (Gitarre und Bass), Sonny Thet (Cello) und Ali Yazdan (Persische Lieder).

Drei-Seiten-Hof (Kieler Straße): Die Magdeburger Lesebühne mit Sommerspezial. Ausstellung von historischen Rechenmaschinen.

Marktwiese (Kieler Straße): 4Steps (Funk).

Dorfplatz (Kieler Straße): Olsenbande (Blasmusik und Schlager) und Kaffeerösterei Kröm.

Straßenmusik (Kieler Straße/Eisenacher Straße): Big Block (Blues und Rock).

Elbwiese (nahe der Gierfähre): Der Volkschor Magdeburg singt ab 20.15 Uhr. Um 22.30 Uhr gibt es das Abschlusskonzert mit The Souldiers (Soul). Um 23.50 Uhr ist ein Feuerwerk geplant.

Die Musiker spielen mehrere halbstündige Konzerte. Diese starten um 19.45, 20.30, 21.15 und 22 Uhr. Die Olsenbande und Big Block spielen schon ab 19.30 Uhr. Für Essen und Getränke sorgen Gastronomen aus der Region. Um 24 Uhr endet das Fest.