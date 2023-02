Magdeburg - In Magdeburg soll ein Bildungs- und Kulturzentrum entstehen. An einem gemeinsamen Standort sollen die Zentralbibliothek und die Volkshochschule zusammengefasst werden, um beispielsweise räumliche und technische Ressourcen gemeinsam nutzen zu können. Fest steht: Benötigt wird eine Immobilie, die mindestens 12.000 Quadratmeter an Nutzfläche bietet. Und fest steht damit auch: An den bisherigen Standorten der beiden Partner reicht der Platz auf keinen Fall aus. Und daraus folgt: Für beiden Häuser im Breiten Weg 109 und in der Leibnizstraße 23 muss eine Nachnutzung gefunden werden. In dem Papier „Zukunft von Bildung gestalten. Konzeptionelle Überlegungen zu einem Bildungs- und Kulturzentrum in Magdeburg“ hat die Stadtverwaltung schon einmal notiert, was sie sich vorstellen könnte.