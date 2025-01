Magdeburg - Seit dem Herbst wird der Bau des neuen Standorts für die Integrierte Gesamtschule „Willy Brandt“ vorbereitet: Gehölze wurden gerodet, der Beton des früheren Parkplatzes beiseitegeräumt, erste Gruben ausgehoben. Es handelt sich um ein kostspieliges Unterfangen: Rund 70 Millionen Euro hat die Magdeburger Stadtverwaltung dafür eingeplant. Chris Wasser vom Kommunalen Gebäudemanagement erläuterte im Ausschuss für Bildung, Schule und Sport jüngst, wie jetzt Kosten eingespart werden sollen.

Lesen Sie auch: Nach Klatsche vom Land: Was aus Schule am Uniplatz Magdeburg wird

Auch interessant: Antworten auf offene Fragen zu Magdeburger Schulneubau

Es geht um die Kampfmittelbeseitigung, für die aufwendige Untersuchungen in allen Bodenbereichen notwendig sind, in denen Erdreich für den Bau der Fundamente bewegt wird. An mehreren Stellen hat sich jetzt herausgestellt, dass eine andere Fundamentform wesentlich weniger tief gehende Eingriffe und entsprechend weniger aufwendige Untersuchungen des Bodens nach Blindgängern und zurückgelassener Munition erfordert. Anstelle der zunächst vorgesehenen Gründung auf Betonpfählen sei ein Flachfundament ausreichend, bei welchem die Last des Gebäudes über die große Auflagefläche bereits in geringer Tiefe in den Boden geleitet wird. „Diese Änderung ist auch mit der Schulleitung abgesprochen“, so Chris Wasser.

Lesen Sie auch: Mit Video: Warum 70 Millionen Euro in neue Schule für Magdeburg investiert werden

Wichtig bei einer solchen Planänderung sicher: Der Termin steht. Im Sommer 2027 soll der neue Gebäudekomplex für die IGS „Willy Brandt“ fertig gestellt werden, so dass die Gesamtschule vom Westring in Stadtfeld-West ins nördliche Stadtzentrum umziehen kann.

Die IGS „Willy Brandt“ hatte in den vergangenen Jahren stets mehr Bewerber als freie Plätze für Fünftklässler. Gemeinsam mit der IGS „Regine Hildebrandt“ bedient sie den Sektor der Integrierten Gesamtschulen in Magdeburg,