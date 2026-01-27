Die Stadt Magdeburg hat viel versucht, um die Innenstadt zu beleben. Doch eine neue Umfrage unter Händlern zeigt, wo die guten Ideen ins Leere laufen – und was für viele Betriebe die größten Probleme sind.

Was Magdeburger Händler über die Aktionen zur Belebung der Innenstadt denken

Die Aufenthaltsqualität des Nordabschnitts Breiter Weg in Magdeburg bewerten Händler als positiv – anders der Südabschnitt.

Magdeburg. - Orange Sitzmöbel, Straßenmusik, Themenmärkte und Lichterglanz: In den vergangenen Jahren hat die Stadt Magdeburg einiges versucht, um ihrer Innenstadt neues Leben einzuhauchen. Doch wie wirken diese Maßnahmen dort, wo es zählt – bei den Händlern und Gastronomen? Eine aktuelle Befragung des Wirtschaftsdezernats gibt darauf Antworten. Und sie fallen ernüchternd, aber auch überraschend klar aus.