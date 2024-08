1974 hat der 1. FC Magdeburg mit einem Finalsieg gegen den AC Milan den Europapokal geholt. Noch bis Ende August wird dies in einer besonderen Ausstellung gewürdigt.

Was Simson und Adidas mit dem größtem Triumph des 1. FC Magdeburg zu tun haben

Magdeburg - Ein ganz besonderes Moped parkt da im Technikmuseum Magdeburg. Die Simson SR 4-2/1 „Star“, die einst vom VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk „Ernst Thälmann“ in Suhl hergestellt wurde, gehört seit 1969 der FCM-Vereinslegende Martin Hoffmann.

Er hat das Gefährt mit der burgund-beige-grauen Lackierung für Fahrten zum Training und zur Arbeit genutzt. Hoffmann, der von 1973 bis 1986 für die erste Mannschaft des FCM aufgelaufen ist, gehört zu den erfolgreichsten Fußballern der DDR-Historie.

Er war auch Teil des Teams, das 1974 den Europapokal der Pokalsieger in Rotterdam holte. Im Kader bei diesem größten Triumph in der Vereinsgeschichte stand ebenso Hans-Jürgen Hermann. Von ihm sind ein Paar Fußballschuhe im Museum ausgestellt.

Die Adidas-Schuhe mit den gelben Streifen trug Hans-Jürgen Hermann. Foto: Konstantin Kraft

Das Besondere: Es handelt sich um Adidas-Schuhe. Dieses Westfabrikat in der DDR zu tragen, war von der Staatsführung eigentlich nicht gerne gesehen.

Gleichzeitig waren die Schuhe wegen ihrer höheren Qualität unter Spielern beliebt. Für die DDR-Nationalmannschaft wurde deshalb gar eine Sonderanfertigung ohne die markanten drei Streifen aufgelegt.

An den Schuhen von Herrmann sind die Streifen vorhanden, stechen in ihrem gelben Farbton sogar hervor. Auch sie haben ihren Anteil am europäischen Triumph der Blau-Weißen vor 50 Jahren.

Das Moped und die Fußballschuhe sind Teil der Sonderausstellung „FCM und Sket - wenn Größe auf Stärke trifft“, anlässlich des Jubiläums des Europapokalsiegs.

Die Schau mit vielen weiteren spannenden Exponaten ist noch bis 31. August im Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65 zu sehen.