So sah die Skulptur „Spielende Mädchen" aus, die an der Elbuferpromenade in Magdeburg stand.

Magdeburg - Gut fünf Monate ist es her, dass die Bronzeskulptur „Spielende Mädchen“ am Elbufer von immer noch unbekannten Tätern abgesägt und in Teilen entwendet wurde. Die Stadt hat das Werk aus dem Jahr 1974 der bereits verstorbenen Bildhauerin Ursula Schneider-Schulz eingelagert. Doch was passiert damit? Ist geplant, die Skulptur zu rekonstruieren und wieder im öffentlichen Raum zu präsentieren? Das und auch den aktuellen Ermittlungsstand wollte FDP-Stadträtin Carola Schumann wissen und fragte bei der Stadtratssitzung nach.