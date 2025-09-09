Wie groß die Schäden des Rohrbruchs in Magdeburg-Rothensee wirklich sind, ist derzeit noch nicht absehbar. Gleise könnten unterspült sein. Die Reparatur ist schwierig.

Massiver Rohrbruch in Magdeburg: Schäden an Schienen noch nicht absehbar

Nach dem Rohrbruch im Magdeburger Stadtteil Rothensee laufen die Reparaturarbeiten.

Magdeburg. - Die Folgen des Rohrbruchs am 6. September 2025 in Magdeburg-Rothensee sind bislang noch nicht absehbar. Eine große Trinkwasserleitung war am Vormittag am August-Bebel-Damm in Höhe der Hem-Tankstelle geplatzt. Circa 3 Millionen Liter Wasser flossen auf die Straße und die umgebenden Grundstücke.