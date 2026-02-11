weather regen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Gegen Hundekot, Kippen & Co.: Weg mit dem Dreck! Magdeburg sagt Sündern den Kampf an

Gegen Hundekot, Kippen & Co. Weg mit dem Dreck! Magdeburg sagt Sündern den Kampf an

Hundehaufen auf den Wegen, Kippen auf den Straßen: Viele Magdeburger sind es leid, dass die Stadt verkommt. Nach einer hitzigen Debatte zieht der Stadtrat nun Konsequenzen.

Von Sabine Lindenau 11.02.2026, 06:00
Die vor Jahren initiierte Kampagne „Hundeschiete gehört in die Tüte“ ist noch lebendig, wie hier im Schneidersgarten in Magdeburg.
Die vor Jahren initiierte Kampagne „Hundeschiete gehört in die Tüte“ ist noch lebendig, wie hier im Schneidersgarten in Magdeburg. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - Zigarettenkippen auf dem Boden, Hundekot am Wegesrand, festgetretene Kaugummis: Magdeburg hat vielerorts ein echtes Sauberkeitsproblem. Doch damit soll Schluss sein. Der Stadtrat hat nun einen Beschluss gefasst, der Verursacher künftig spürbar stärker zur Verantwortung ziehen soll.