Gegen Hundekot, Kippen & Co. Weg mit dem Dreck! Magdeburg sagt Sündern den Kampf an
Hundehaufen auf den Wegen, Kippen auf den Straßen: Viele Magdeburger sind es leid, dass die Stadt verkommt. Nach einer hitzigen Debatte zieht der Stadtrat nun Konsequenzen.
11.02.2026, 06:00
Magdeburg. - Zigarettenkippen auf dem Boden, Hundekot am Wegesrand, festgetretene Kaugummis: Magdeburg hat vielerorts ein echtes Sauberkeitsproblem. Doch damit soll Schluss sein. Der Stadtrat hat nun einen Beschluss gefasst, der Verursacher künftig spürbar stärker zur Verantwortung ziehen soll.