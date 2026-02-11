Hundehaufen auf den Wegen, Kippen auf den Straßen: Viele Magdeburger sind es leid, dass die Stadt verkommt. Nach einer hitzigen Debatte zieht der Stadtrat nun Konsequenzen.

Weg mit dem Dreck! Magdeburg sagt Sündern den Kampf an

Die vor Jahren initiierte Kampagne „Hundeschiete gehört in die Tüte“ ist noch lebendig, wie hier im Schneidersgarten in Magdeburg.

Magdeburg. - Zigarettenkippen auf dem Boden, Hundekot am Wegesrand, festgetretene Kaugummis: Magdeburg hat vielerorts ein echtes Sauberkeitsproblem. Doch damit soll Schluss sein. Der Stadtrat hat nun einen Beschluss gefasst, der Verursacher künftig spürbar stärker zur Verantwortung ziehen soll.