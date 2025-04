Bei Großveranstaltungen wie zu Ostern sind Straßen in Magdeburgs Osten verstopft. Jetzt kommt die Brückenmisere am Damaschkeplatz dazu. Anwohner fordern Lösungen etwa durch Freigabe des Jerichower Platzes zum Parken. Wie der Platzbetreiber reagiert.

Wege aus dem Parkchaos an Heimspieltagen des 1. FCM

Bei Heimspielen des 1. FC Magdeburg wie zu Ostern oder am 6. April 2025 gegen Kaiserslautern ist am Stadion alles zugeparkt. Die Autos fahren auch über den asphaltierten Kanonenbahnradweg.

Magdeburg. - Ostersonntagnachmittag – gefeiertes Heimspiel für den 1. FC Magdeburg gegen Jahn Regensburg in der Avnet-Arena. 26.000 Menschen strömen ins Stadion. Und so wie schon zwei Wochen zuvor zu Hause gegen Kaiserslautern bedeutet Heimspiel eben immer auch völlig verstopfte Straßen und vollgeparkte Siedlungen, was Anwohner massiv ärgert. Auch der angrenzende, beliebte Kanonenbahnradweg wird da kurzerhand zur Straße umfunktioniert, samt Parkerei auf der Grünfläche – regelwidrig, versteht sich.