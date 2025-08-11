Keine Ampel, kein Zebrastreifen, aber viel Verkehr: Für Fußgänger lauern an etlichen Punkten in Magdeburg Gefahren. Das soll sich ändern.

Wege für Fußgänger in Magdeburg sollen sicherer werden

In Magdeburg gibt es nur wenige Zebrastreifen. Mit einer Aktion hatten die „Grünen Stadtfeld“ im Frühjahr 2025 für einen Überweg in der Beimssiedlung gesorgt.

Magdeburg. - Immer mehr Menschen gehen zu Fuß. Laut aktueller Statistik des Bundesverkehrsministeriums sind es 80 Prozent, die gern zu Fuß unterwegs sind. Nur sind Wege und Querungen in Magdeburg oft nicht optimal. Zudem gibt es Konfliktpotenzial mit anderen Verkehrsteilnehmern. Hier soll sich etwas ändern.