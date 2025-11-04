Wohnungsbau im Harz Abschied von Wernigeröder Storchmühle: Abriss für Lost Place beschlossen

Die einst beliebte Ausflugsgaststätte „Storchmühle“ in Wernigerode steht vor dem Abriss. Dort, wo einst getanzt und gefeiert wurde, sollen bald Familien ein neues Zuhause finden. Was bislang zu den Neubauplänen bekannt ist.