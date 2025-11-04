weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Wohnungsbau im Harz: Abschied von Wernigeröder Storchmühle: Abriss für Lost Place beschlossen

Die einst beliebte Ausflugsgaststätte „Storchmühle“ in Wernigerode steht vor dem Abriss. Dort, wo einst getanzt und gefeiert wurde, sollen bald Familien ein neues Zuhause finden. Was bislang zu den Neubauplänen bekannt ist.

Von Sandra Reulecke 04.11.2025, 11:30
Die Storchmühle in Wernigerode ist unübersehbar seit Jahrzehnten von Leerstand und Vandalismus geprägt.
Die Storchmühle in Wernigerode ist unübersehbar seit Jahrzehnten von Leerstand und Vandalismus geprägt. Foto: Sandra Reulecke

Wernigerode. - Zugewuchert und verfallen: Von der einst beliebten Ausflugsgaststätte „Storchmühle“ in Wernigerode sind nur noch Ruinen geblieben. Doch die Tage als Lost Place sollen nun bald gezählt sein.