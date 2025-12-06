Eine Ampel als Zwischenlösung wurde schon diskutiert. Nach dem Abriss der Fußgängerbrücke am Schleinufer kam nun im Magdeburger Stadtrat eine weitere Idee ins Spiel.

Nach Abriss am Schleinufer: Neue Idee für Fußgängerbrücke in Magdeburg

Seit dem Abriss der Fußgängerbrücke am Petriförder in Magdeburg klafft die Lücke dort, wo einst die Brücke auflag.

Magdeburg. - Nach dem Abriss der Fußgängerbrücke am Petriförder in Magdeburg war mit einer Ampel eine Zwischenlösung in Sicht. Nun kommt eine weitere Idee ins Spiel, die dafür sorgen würde, dass der Autoverkehr auf dem Schleinufer nicht unterbrochen wird.