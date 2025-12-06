Weihnachten in Oschersleben Weihnachten auf der Rennstrecke: Motorsport-Arena bietet feuriges Highlight
Mit dem Weihnachtszauber bietet die Motorsport-Arena in Oschersleben ein feuriges Erlebnis für die ganze Familie an. Und das sogar kostenlos.
Oschersleben - Am Wochenende ist die erste Kerze am Adventskranz entzündet worden und mit großen Schritten geht es jetzt auf Weihnachten zu. So gibt es auch in Oschersleben und Umgebung zahlreiche stimmungsvolle Veranstaltungen. Für Auto- und Motorsportfans lockt nun ein feuriges Highlight direkt in die Motorsport-Arena.
Denn auch wenn die Rennzeit vorbei ist, bleibt die Arena im Winter erlebbar. Am 11. Dezember können sich dort kleine und große Rennstreckenfans von der festlichen Stimmung verzaubern lassen. „Wir bieten wieder unseren Weihnachtszauber an, mit einer Fackelwanderung über die Rennstrecke“, sagt Nele Blanke von der Motorsport-Arena.
Event in der Motorsport-Arena für die ganze Familie: Fackeln und Weihnachtslieder sollen Besucher verzaubern
Schon im vergangenen Jahr hat das Event etwa 150 Besucher angelockt. Geschmückte Autos und ein beleuchteter Lkw zählten 2024 zu den Highlights. „Der Weihnachtszauber ist immer ein Azubi-Projekt und wird von unseren Auszubildenden organisiert“, erklärt Blanke. So hätten die Jugendlichen auch in diesem Jahr Besinnliches geplant und hoffen dazu auf zahlreiche Besucher.
Bei stimmungsvollen Weihnachtsliedern und einem gemeinsamen Weihnachtssingen sowie leckeren Speisen und Getränken soll die Weihnachtszeit eingeläutet werden. Angelegt ist die Fackelwanderung vor allem als Familienevent.
Einlass ist um 16.30 Uhr, los geht es um 17 Uhr in der Boxengasse der Motorsport Arena. Die Veranstaltung ist kostenlos, lediglich für Speisen und Getränke gibt es demnach für Selbstzahler. „Die Fackeln werden kostenlos zur Verfügung gestellt, für kleine Kinder gibt es Knicklichter“, erklärt Nele Blanke.