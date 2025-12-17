G89Qj6739he7Pb4hP5a7e138P46

Es weihnachtet wieder am Pechauer Platz in Magdeburg: Auch in diesem Jahr setzt das Bistro „Fredys Eck“ seine Tradition fort und öffnet zum mittlerweile elften Mal den Cracauer Weihnachtsmarkt.

Vom 18. bis 20. Dezember 2025 ist der Markt jeweils von 15 bis 22 Uhr geöffnet und lädt zum Bummeln zwischen festlich dekorierten Buden ein. Der Weihnachtsmann wird an allen Tagen zu Besuch sein, am 19. Dezember sorgt der Clown Petrino für Unterhaltung, und Kinder können sich am Samstag beim Schminken in weihnachtliche Figuren verwandeln.

Weihnachtsmarkt und Baumverkauf am Pechauer Platz in Magdeburg

Für das leibliche Wohl auf dem Cracauer Weihnachtsmarkt ist laut Veranstaltern gesorgt. Besucherinnen und Besucher können unter anderem Grünkohl, Langos, gegrillte Speisen, Crepes und weitere typische Weihnachtsleckereien genießen. Als langjähriger Partnerin wird zudem die Imkerei Sperrfeld ihre Produkte verkaufen.

Neben dem weihnachtlichen Treiben steht auch soziales Engagement im Mittelpunkt: „In jedem Jahr sammeln wir Spenden für eine Einrichtung, anfänglich mit dem Verkauf von Sachspenden unter anderem gingen die Erlöse an das Kinderhospiz, den Förderverein Krebskranker Kinder“, erzählt Beate Waskow, die das Bistro führt.

In den letzten Jahren hatten sie dafür Sparschweine aufgestellt und die Besucher hätten großzügig Ihren Tassenpfand gespendet. „Dabei haben wir die Kinderfeuerwehr Prester, den Hort Wirbelwind und einige Einrichtungen mehr bedacht. In diesem Jahr möchte wir gern den Kanu Klub Börde in der Seestraße damit unterstützen.“

Parallel zum Markt läuft am Pechauer Platz auch der Weihnachtsbaumverkauf. Er ist noch bis zum 21. Dezember täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Der Markt ist unter anderem mit der Straßenbahnlinie 4 Richtung Cracau zu erreichen, die am Pechauer Platz endet.