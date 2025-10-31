In vielen Haushalten gehört es zur Tradition, an Weihnachten essen zu gehen. In einigen Restaurants in Magdeburg sind die Tische jedoch schon ausgebucht. Hier finden Sie noch einen Platz.

Weihnachtsessen: In diesen Restaurants sind noch Reservierungen möglich

Gänsekeulen, Klöße und Bratensoße: Das gehört für viele Magdeburger an Weihnachten traditionell auf den Essenstisch.

Magdeburg. - Wer an den Weihnachtsfeiertagen gemütlich mit der Familie, Freunden oder dem Partner essen gehen möchte, der muss sich rechtzeitig um eine Reservierung kümmern. Bereits im Oktober sind die Kapazitäten der Restaurants in Magdeburg nur noch begrenzt. Was sie anbieten und wo noch die Möglichkeit für Reservierungen besteht.