weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Oschersleben
    4. >

  4. Wolf illegal erschossen: „Nur ein toter Wolf ist ein guter Wolf“: Tier getötet, obwohl es keinem schadete

Wolf illegal erschossen „Nur ein toter Wolf ist ein guter Wolf“: Tier getötet, obwohl es keinem schadete

Nach dem Fund eines toten Wolfes in Eggenstedt in der Börde lag eine schreckliche Vermutung nahe. Jetzt bestätigt sich: Er wurde illegal getötet. Bezahlte das Tier die Wolfsfeindlichkeit mit seinem Leben?

Von Anna Schwanz 29.01.2026, 16:45
Im Dezember war beim Hohen Holz zwischen Wanzleben und Oschersleben ein toter Wolf gefunden worden.
Im Dezember war beim Hohen Holz zwischen Wanzleben und Oschersleben ein toter Wolf gefunden worden. Symbolbild: dpa

Wanzleben/Oschersleben - Der Fund hatte im Dezember für Entsetzen gesorgt: Ein toter Wolf lag auf einem Acker bei Eggenstedt im Landkreis Börde. Der erste Eindruck ließ nichts Gutes vermuten: Das Tier war allem Anschein nach keiner natürlichen Todesursache erlegen. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse.