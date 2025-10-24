weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Letztes Weihnachtssingen im Moritzhof: Nach 25 Jahren: Aus für legendäre Magdeburger Kultparty

Das Magdeburger Weihnachtssingen - nicht zu verwechseln mit der Großveranstaltung im Stadion - geht nach 25 Jahren in Rente. Warum, erklären die Organisatoren.

Von Stefan Harter 24.10.2025, 18:30
Aufwendige Kostüme gehören zu den Auftritten beim Magdeburger Weihnachtssingen, das nach 25 Jahren letztmalig stattfindet.
Aufwendige Kostüme gehören zu den Auftritten beim Magdeburger Weihnachtssingen, das nach 25 Jahren letztmalig stattfindet. Foto: Andreas Lander

Magdeburg. - Roland Kaiser, die Ärzte und Hildegard Knef auf einer Bühne? Beim legendären Magdeburger Weihnachtssingen ist das seit 25 Jahren möglich. Lange vor dem großen Namensvetter im FCM-Stadion begann die Kultveranstaltung einst als kleine Privatfeier in der Feuerwache und wuchs über die Jahre stetig. Nun soll damit aber endgültig Schluss sein.