Das Magdeburger Weihnachtssingen - nicht zu verwechseln mit der Großveranstaltung im Stadion - geht nach 25 Jahren in Rente. Warum, erklären die Organisatoren.

Aufwendige Kostüme gehören zu den Auftritten beim Magdeburger Weihnachtssingen, das nach 25 Jahren letztmalig stattfindet.

Magdeburg. - Roland Kaiser, die Ärzte und Hildegard Knef auf einer Bühne? Beim legendären Magdeburger Weihnachtssingen ist das seit 25 Jahren möglich. Lange vor dem großen Namensvetter im FCM-Stadion begann die Kultveranstaltung einst als kleine Privatfeier in der Feuerwache und wuchs über die Jahre stetig. Nun soll damit aber endgültig Schluss sein.