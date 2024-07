Das Weinstudio Grün-Rot am Hasselbachplatz war zu DDR-Zeiten eines der beliebtesten Lokale in Magdeburg. Den damals begehrtesten Sitzplatz gibt es heute noch.

Weinstudio Grün-Rot in Magdeburg: Hier steht ein einmaliges Erinnerungsstück

Fässer gehörten im Weinstudio Grün-Rot in Magdeburg zur Ausstattung. Ein besonders großes Fass gibt es heute noch.

Magdeburg - Über verschlungene Gänge und mehrere Treppen führt Gerhard Mette den Volksstimme-Reporter vorbei an langen Reihen von Spirituosenfässern. Ganz unten im ehemaligen Weinkeller der Magdeburger Abtshof-Distillerie steht schließlich das Objekt, das der langjährige Geschäftsführer des in Buckau ansässigen Unternehmens zeigen will: Das legendäre Weinfass aus dem nicht minder legendären Weinstudio Grün-Rot.