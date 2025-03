Die Zahl der Mädchen und Jungen an den Magdeburger Grundschulen ist deutlich gestiegen. Das führt dazu, dass es nicht ganz einfach ist, nach der vierten Klasse den Platz an der persönlichen Wunschschule im weiterführenden Bereich zu ergattern. Der Viertklässler Conrad Weise möchte unbedingt auf das Geschwister-Scholl-Gymnasium.

Aufnahme an weiterführende Schulen

Die Schulplatzvergabe für die fünften Klassen in Magdeburg sorgt für Frust. Die Stadtverwaltung wird für acht kommunale Schulen ein Losverfahren vornehmen müssen.

Magdeburg. - Klappt es mit dem Wunsch-Gymnasium oder nicht? Diese Frage beschäftigt Hunderte Eltern und Viertklässler aktuell in Magdeburg. Sie müssen sich noch gedulden. Die Ergebnisse des Losverfahrens stehen noch aus. Für Conrad Weise ist die Situation frustrierend. Der Neunjährige weiß, was er will. Und scheut sich auch nicht, die oberste Dienstherrin der Stadt auf seine Schullaufbahn anzusprechen.