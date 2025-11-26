Verspätungen und Ausfälle bei den MVB Wenn die Bahn nicht kommt: Wie Magdeburg digitale Anzeigen verbessern will
Fahrgäste in Magdeburg kennen das Problem: Die Anzeige verspricht eine Bahn, doch manchmal bleibt die Haltestelle leer. Jetzt soll sich etwas ändern – aber wie?
26.11.2025, 06:00
Magdeburg. - Kommt sie oder kommt sie nicht? Diese Frage stellt sich mancher Fahrgast der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB), der an einer der Haltestellen in Magdeburg steht. Denn trotz der Zeitangaben auf den Infotafeln fällt schonmal eine Straßenbahn aus. Das soll sich ändern.