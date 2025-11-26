Fahrgäste in Magdeburg kennen das Problem: Die Anzeige verspricht eine Bahn, doch manchmal bleibt die Haltestelle leer. Jetzt soll sich etwas ändern – aber wie?

Wenn die Bahn nicht kommt: Wie Magdeburg digitale Anzeigen verbessern will

Auf digitalen Anzeigetafeln der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) wie hier an der Haltestelle Alter Markt in Magdeburg wird in Echtzeit angezeigt, wann die Bahn kommt. Nicht immer stimmt das so.

Magdeburg. - Kommt sie oder kommt sie nicht? Diese Frage stellt sich mancher Fahrgast der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB), der an einer der Haltestellen in Magdeburg steht. Denn trotz der Zeitangaben auf den Infotafeln fällt schonmal eine Straßenbahn aus. Das soll sich ändern.