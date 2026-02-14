weather schneegriesel
  4. Mögliche Folgen der Privatisierung: Wenn Magdeburgs Weihnachtsmarkt zur Profitmaschine wird (Kommentar)

In Magdeburg wird darüber diskutiert, den Weihnachtsmarkt komplett in private Hände zu legen. Das könnte fatale Folgen haben - für Schausteller, Besucher und die ganze Stadt.

Von Sabine Lindenau 14.02.2026, 07:00
Sabine Lindenau ist Reporterin bei der Volksstimme.
Sabine Lindenau ist Reporterin bei der Volksstimme. Foto: David Behrendt

Magdeburg. - Die Diskussion um eine mögliche Privatisierung des Weihnachtsmarkts wirkt auf den ersten Blick wie ein nüchterner Verwaltungsvorgang. In Wahrheit berührt sie jedoch ein Stück Magdeburger Identität.