Mögliche Folgen der Privatisierung Wenn Magdeburgs Weihnachtsmarkt zur Profitmaschine wird (Kommentar)
In Magdeburg wird darüber diskutiert, den Weihnachtsmarkt komplett in private Hände zu legen. Das könnte fatale Folgen haben - für Schausteller, Besucher und die ganze Stadt.
14.02.2026, 07:00
Magdeburg. - Die Diskussion um eine mögliche Privatisierung des Weihnachtsmarkts wirkt auf den ersten Blick wie ein nüchterner Verwaltungsvorgang. In Wahrheit berührt sie jedoch ein Stück Magdeburger Identität.