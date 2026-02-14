Konsequenzen für Eltern in Oebisfelde Wird ein Kita-Gebäude aufgegeben? Kita Einstein bleibt, dafür wackelt eine andere
Um den sinkenden Geburtszahlen entgegenzuwirken, setzt sich Oebisfelde-Weferlingen mit den Kitas und deren Zukunft auseinander. Diskutiert wird über mögliche Konsequenzen. Im Raum steht jetzt, zwei Einrichtungen zusammenzulegen.
Oebisfelde - Die Zukunft der Kitas in Oebisfelde nimmt konkrete Formen an: Nachdem die Evangelische Stiftung Neinstedt die Stadt um die Übernahme der Kita „EinStein“ gebeten hatte, arbeitet die Verwaltung an einem Konzept für die gesamte Kita-Landschaft der Stadt. Jetzt ist das Thema einen Schritt weiter – mit ersten politischen Signalen und möglichen Konsequenzen für Eltern.