Um den sinkenden Geburtszahlen entgegenzuwirken, setzt sich Oebisfelde-Weferlingen mit den Kitas und deren Zukunft auseinander. Diskutiert wird über mögliche Konsequenzen. Im Raum steht jetzt, zwei Einrichtungen zusammenzulegen.

Wird ein Kita-Gebäude aufgegeben? Kita Einstein bleibt, dafür wackelt eine andere

Die Kita EinStein ist modern ausgestattet und bietet Plätze für Kinder von null bis sechs Jahren. Als Standort würde die Einrichtung bei einer Zusammenlegung die eindeutig bessere Infrastruktur liefern.

Oebisfelde - Die Zukunft der Kitas in Oebisfelde nimmt konkrete Formen an: Nachdem die Evangelische Stiftung Neinstedt die Stadt um die Übernahme der Kita „EinStein“ gebeten hatte, arbeitet die Verwaltung an einem Konzept für die gesamte Kita-Landschaft der Stadt. Jetzt ist das Thema einen Schritt weiter – mit ersten politischen Signalen und möglichen Konsequenzen für Eltern.