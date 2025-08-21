Ein junger Magdeburger schmeckt Whisky wie andere Wasser – und mixt sich damit an die Weltspitze. Steven Daevel brilliert bei einem der härtesten Barkeeper-Wettbewerbe Europas. Doch die größte Herausforderung steht ihm noch bevor.

Whisky im Blut, Weltfinale im Blick: Magdeburger wird zum Barkeeper-Star Europas

Steven Daevel aus Magdeburg ist bester Barkeeper Österreichs. Die nächste Challenge führt ihn jetzt über den Atlantik.

Magdeburg. - Name, Marke und Jahr eines Whiskys nur anhand von Geruch und Geschmack erkennen. Daran würden bei insgesamt fast 200 verschiedenen Whiskysorten wohl die meisten scheitern. Nicht aber Steven Daevel aus Magdeburg, der kürzlich an einem ganz besonderen Wettbewerb teilnehmen durfte - mit überraschendem Ergebnis.