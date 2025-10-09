Eine wichtige Kreuzung in der Magdeburger Innenstadt ist seit Monaten wegen SWM-Arbeiten vollgesperrt. Nun gibt es aber erste positive Änderungen für Autofahrer.

Wichtige Änderungen an SWM-Baustelle in der Magdeburger Innenstadt

Das müssen Autofahrer jetzt wissen

An der SWM-Großbaustelle in der Magdeburger Innenstadt gibt es Änderungen für Autofahrer.

Magdeburg. - Seit Frühjahr 2025 ist die Kreuzung Otto-von-Guericke-Straße/Julius-Bremer-Straße/Stresemannstraße voll gesperrt. Die Städtischen Werke Magdeburg (SWM) arbeiten dort an der Fernwärmeversorgung für die gesamte Innenstadt. Nun stehen wichtige Änderungen in der Verkehrsführung an.