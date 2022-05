Wie das Magdeburger Gesellschaftshaus mit Musik und Kaffee die Menschen anlockt

In Magdeburg gehört das Gesellschaftshaus zu den wichtigen Kulturorten. Es hat sich fürs Jahr 2022 einiges vorgenommen.

Das Gesellschaftshaus in Magdeburg ist ein Haus der Musik.

Magdeburg - Was hat das Jahr 2021 gebracht? Und wie geht es 2022 weiter? Die Magdeburger Volksstimme befragt Vereine, Organisationen und Unternehmen zu diesen Themen in einer Reihe. In der heutigen Folge kommt Carsten Gerth, Leiter des Magdeburger Gesellschaftshauses, zu Wort.