Auf der Elbe und auf den Elbwiesen an der Sternbrücke in Magdeburg zeigten die Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst bei einer Einsatzübung ihre Schlagkraft.

Magdeburg - 2024 ist ein besonderes Jahr für die Magdeburger Berufsfeuerwehr, die Freiwilligen Feuerwehren sowie den Rettungsdienst. Zu den Jubiläen 150 Jahre Berufsfeuerwehr und 120 Jahre Rettungsdienst lädt die Feuerwehr zum gemeinsamen Feiern ein.

Los ging es am Freitagnachmittag, 19. April 2024. Bis zum Abend stellten in einer Einsatzübung die Frauen und Männer der Feuerwehr und des Rettungsdienstes ihr Können unter Beweis und zeigten ihre Schlagkraft, die neben Brandbekämpfung und Hilfeleistungen auch den Katastrophenschutz umfasst.

Das plant die Feuerwehr in Magdeburg im Jahr 2024

Im Jubiläumsjahr sind noch weitere öffentliche Veranstaltungen angesetzt. So ein Blaulichttag am 25. Mai auf dem Alten Markt und drumherum. In der Zeit von 10 bis 16.30 Uhr können sich die Magdeburger und Gäste rund um den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz informieren.

Am 24. August in der Zeit von 10 bis 16 Uhr wird zum Tag der offenen Tür in die Feuerwache Nord geladen. Und am 16. September, von 16.30 bis 19. 30 Uhr wird als Abschlussveranstaltung abermals zu einer Einsatzübung auf den Elbwiesen an der Sternbrücke eingeladen.

Am 1. Juli 1874 wurde das Zentral-Feuerwehrdepot in der damaligen Wilhelmstraße 8, der heutigen Ernst-Reuter-Allee 42, seiner Bestimmung übergeben. Dieses Datum ist offiziell das Gründungsdatum der Berufsfeuerwehr Magdeburg.

Die Brandbekämpfung wurde bis zu diesem Zeitpunkt durch die allgemeine Feuerwehr, die fünf Handwerkerkompanien, die besonderen Feuerwehrkorps und die Turnerfeuerwehren sichergestellt.