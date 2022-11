Wie die Regine-Hildebrandt-Schule mehr Platz bekommen soll

Magdeburg - Die beiden Integrierten Gesamtschulen (IGS) in Magdeburg stehen mittlerweile seit vielen Jahren bei Eltern hoch im Kurs. Per Losverfahren fällt die Entscheidung, welches Kind an die „Willy Brandt“ in Stadtfeld oder die „Regine Hildebrandt“ am Neustädter See gehen darf.