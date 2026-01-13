Immer wenig Handwerksbetriebe bieten im Raum Magdeburg ihre Leistungen an. Wie sehen die Zahlen genau aus und was bedeutet das für die Region?

Wie die Zahl der Handwerksunternehmen in Magdeburg und Umgebung sinkt

Magdeburg. - Nach der Wende 1990 hofften viele Magdeburger, dass mit der DDR auch der Mangel an Handwerkern Geschichte sein würde. Und tatsächlich gab es plötzlich Angebote. Doch von einem Überfluss kann längst keine Rede mehr sein. Zu sehen ist dies auch in den kontinuierlichen Trends in ganz Sachsen-Anhalt.