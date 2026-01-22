Magdeburg ist seit dem Jahr 2008 Partnerstadt der chinesischen Zehn-Millionen-Einwohner Metropole Harbin. Ein Beispiel für die Partnerschaft lieferten jetzt drei Magdeburger.

Wie drei Magdeburger vor Publikum in China auftraten und wie es um die Freiheit steht

Franka Schumacher und Herbert Karl von Beesten aus Magdeburg bei ihrem Auftritt im chinesischen Harbin.

Harbin. - Drei Magdeburger Literaturschaffende haben im Januar 2026 eine besondere Bühne erlebt: Eine gigantische Poetry-Show im Rahmen des „3. Internationalen Eis- und Schnee-Poesiefestivals“ – eingebettet in das weltgrößte Eis- und Schneespektakel im chinesischen Harbin.