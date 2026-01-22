Eis- und Schneefestival in Harbin Wie drei Magdeburger vor Publikum in China auftraten und wie es um die Freiheit steht
Magdeburg ist seit dem Jahr 2008 Partnerstadt der chinesischen Zehn-Millionen-Einwohner Metropole Harbin. Ein Beispiel für die Partnerschaft lieferten jetzt drei Magdeburger.
Harbin. - Drei Magdeburger Literaturschaffende haben im Januar 2026 eine besondere Bühne erlebt: Eine gigantische Poetry-Show im Rahmen des „3. Internationalen Eis- und Schnee-Poesiefestivals“ – eingebettet in das weltgrößte Eis- und Schneespektakel im chinesischen Harbin.