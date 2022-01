Wie ein Video-Chat aus Magdeburg die Nationen Deutschland und Frankreich verbindet

Über das Internet miteinander kommunizieren. Darum geht es bei einer neuen Plattform, die in Magdeburg mit entwickelt wurde.

Während der Pandemie ist die Möglichkeit, per Video-Chat zu kommunizieren, immer beliebter geworden. Davon macht auch die neue Plattform Gebrauch, die von der Europäischen Jugendbildungsstätte Magdeburg mit entwickelt wurde.

Magdeburg - vs

Direkte Begegnungen zwischen deutschen und französischen Menschen. Darum geht es beim neuen Projekt des Deutsch-Französischen Bürgerfonds, das auf einer eigenen Online-Plattform mit Video-Chats Kontakte ermöglicht. Die Plattform zeichne sich durch ihre einfache Bedienbarkeit aus, wie die Europäische Jugendbildungsstätte Magdeburg (EJBM) mit Sitz im Magdeburger Stadtteil Ottersleben mitteilt.

Unkompliziertes Video-Chat-System und einfache Bedienbarkeit

Der Austausch findet vorrangig über einzelne Fragen statt, die öffentlich auf der Plattform an das Partnerland gerichtet werden können. Alle Nutzer können diese dann in einem Video-Chat beantworten. Die Seite unterstützt dazu bei der Terminfindung und einem unkomplizierten Video-Chat-System, das direkt im Internet-Browser der Computer oder Smartphones funktioniert. „Die deutsch-französischen Beziehungen sind beispielhaft für ein geeintes Europa und nun können direkte Begegnungen praktisch vom Sofa aus stattfinden. Mit discultur.eu haben wir eine Plattform geschaffen, die vielfältig einsetzbar ist“, so EJBM-Geschäftsführer Christian Scharf zur Relevanz des Projekts.

Angebot ist kostenfrei

Die einfache, werbefreie und kostenlose Handhabung soll eine ideale Voraussetzung für vielfältige Nutzungsformen sein – vom Austausch zwischen deutschen und französischen Schulklassen bis hin zu persönlicher Hilfe bei Reisen ins Partnerland.

Die Plattform wurde von der EJBM mit dem Jugendinformationszentrum CRIJ Centre-Val de Loire aus Orleans (Frankreich) geplant und umgesetzt. Beide Organisationen setzen sich für den deutsch-französischen Austausch und eine aktive Zivilgesellschaft ein. Die Finanzierung erfolgte durch den Deutsch-Französischen Bürgerfonds, der im Jahr 2019 von Deutschland und Frankreich gemeinsam eingerichtet wurde.