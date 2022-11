Wie es mit dem Imbiss an der Ikea-Haltestelle in Magdeburg weitergeht

Der Imbiss an der Ikea-Haltestelle in Magdeburg steht seit einiger Zeit leer. Die MVB haben aber Pläne für den Kiosk - auch wenn derzeit gar keine Straßenbahn dort fährt.

Der Imbiss an der Endhaltestelle der Straßenbahn am Magdeburger Ikea-Möbelhaus.

Magdeburg - Der kleine Imbiss an der Wendeschleife der Straßenbahn an der Magdeburger Lerchenwuhne steht derzeit leer. Zuletzt konnten einige Aktivitäten dort aber beobachtet werden. Der Flachbau steht zwischen Ankunfts- und Abfahrtshaltestelle und war bis vor einiger Zeit noch in Nutzung gewesen.