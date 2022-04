Energiekrise: Wie zukunftssicher Fernwärme in Magdeburg ist

Magdeburg - In den vergangenen Jahren sind die Energiepreise weltweit kräftig gestiegen. Nun hat der Ukraine-Krieg dies noch einmal befeuert. Für Haushalte auch in Magdeburg spielt neben der Versorgung mit Treibstoff und mit Strom die Versorgung mit Wärme die entscheidende Rolle. In der Wärmeversorgung spielen die Städtischen Werke Magdeburg (SWM) eine maßgebliche Rolle – und sie setzen weiterhin auf Fernwärme: Mit großem Aufwand und langwierigen Baustellen wurde beispielsweise Stadtfeld an das Fernwärmenetz angeschlossen. Die Volksstimme hat nachgefragt, wie zukunftssicher diese Strategie ist.