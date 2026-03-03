An vielen Stellen zeigt sich in Magdeburg derzeit der beginnende Frühling. Blütenteppiche aus Schneeglöckchen, Wintertrollen und inzwischen auch Krokussen sind Hingucker.

Magdeburg. - Wenn in Magdeburg die Krokusse in voller Blüte stehen, markiert dies einen bedeutenden Wendepunkt im Jahresverlauf: den Beginn des phänologischen Frühlings, genauer gesagt des sogenannten Vorfrühlings. Anders als der kalendarische Frühling richtet sich die Phänologie nicht nach festen Daten, sondern nach konkreten Entwicklungsstadien von Pflanzen. Die Krokusse zählen dabei zu den wichtigsten Zeigerpflanzen. Ihr flächendeckendes Erblühen – in Kleingärten, auf Grünstreifen an Straßenrändern und wie hier im Bild im Schrotgrünzug in Stadtfeld-West – zeigt, dass die Winterruhe der Vegetation endet und erste Wachstumsprozesse wieder in Gang kommen.

Die zarten Blüten reagieren äußerst sensibel auf Temperaturveränderungen. Bereits mehrere milde Tage in Folge genügen, damit sich der Boden ausreichend erwärmt und die Blüten ins Freie drängen. Dass Krokusse nun überall in der Stadt blühen, deutet darauf hin, dass sich die Temperaturen steigen und die Tageslänge eine Schwelle überschritten hat, die für viele Pflanzen den Startschuss ins neue Vegetationsjahr bedeutet. Für den phänologischen Frühling ist dies ein klares Signal: Die Natur befindet sich im Übergang von der winterlichen Ruhephase zur aktiven Wachstumszeit.

Krokusblüte in Magdeburg. Foto: Martin Rieß

Mit der Krokusblüte beginnt auch ein ökologisch wichtiger Abschnitt. Sie liefern eine der ersten Nahrungsquellen für früh aktive Insekten, insbesondere Wildbienen, und setzen damit erste Wechselwirkungen zwischen Pflanzen- und Tierwelt in Gang. Gleichzeitig zeigen sie, wie eng Pflanzenentwicklung und Witterung miteinander verknüpft sind. In den vergangenen Jahren ist zu beobachten, dass Krokusse vielerorts früher blühen als noch vor Jahrzehnten – ein Hinweis auf mildere Winter und eine zeitliche Vorverlagerung des phänologischen Frühlings.

Die aktuelle Wetterlage in Magdeburg zeigt, wie sensibel dieser Übergang ist: Auch wenn die Prognosen moderat milde Temperaturen um die 10 bis 17 °C in den kommenden Tagen vorhersagen, sind Nachtfröste und vereinzelter Frost weiterhin möglich – typische Reste der Winterphase, die das zarte Frühlingserwachen begleiten.

Gerade in den frühen Morgenstunden sinken die Werte lokal unter den Gefrierpunkt, während tagsüber bereits spürbare Wärme die Vegetation stimuliert.