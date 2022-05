Wie Gertrud Biermann den 102. Geburtstag feiert

Magdeburg - Am Morgen des 29. Mai 2022 schon ein Anruf vom Enkel aus Afrika, am Vormittag dann eine kleine Feierstunde mit Mitbewohnern des Hermann-Beims-Hauses der Awo, dessen Beschäftigten und aus der Awo-Spitze sowie mit der künftigen Oberbürgermeisterin Simone Borris, am Nachmittag dann eine Feier mit der Familie und am 30. Mai 2022 noch einmal eine Feier mit Freunden – Gertrud Biermann hat ein volles Programm zu ihrem 102. Geburtstag. Ganz anders als zum 100. und 101. Geburtstag, als wegen der Corona-Einschränkungen nur im kleinsten Kreis gefeiert werden konnte, gaben sich nun die Besucher und Gäste die Klinke in die Hand. Unter den Freunden sind unter anderem ehemalige Nachbarn, aber auch Mitglieder der Gewerkschaft, der sie bis heute angehört. Nach zwei Ehen gibt es auch eine Reihe von Verwandten, die bis heute am Leben von Gertrud Biermann teilhaben. Unter ihnen, so berichtet sie, ist beispielsweise eine Nichte, die bereits eine Reihe ihrer Erinnerungen für eine Art Chronik notiert hat.