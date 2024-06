Magdeburg - Zwar ist die Zahl der Arbeitslosen bundesweit um 4.000 auf 2.727.000 gestiegen. Und auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind nicht ideal. Doch Magdeburg gehört zu jenen Kommunen, die diesem Trend nicht folgen: Im Juni 2024 ist hier die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat Mai um 110 Personen gesunken. Damit waren 10.933 Personen in der Landeshauptstadt Magdeburg arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote betrug 8,6 Prozent. Das geht aus den Zahlen hervor, die die Agentur für Arbeit diesen Freitag für den zu Ende gehenden Monat veröffentlicht hat.

So sieht der Vergleich zum Juni 2023 aus

Zwar ist im Mai die Arbeitslosenquote in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt wieder unter die Marke von 11.000 Betroffenen gesunken. Doch im Vergleich zum Vorjahresmonat ist sie spürbar gestiegen: Im Juni 2023 betrug die Arbeitslosenquote 8,2 Prozent und es waren 10.354 Personen arbeitslos gemeldet.

Diana Nebe, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord analysiert den Umstand, dass die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Mai zurückgegangen ist: „Dies macht angesichts der gedämpften wirtschaftlichen Stimmung die Stabilität des Arbeitsmarktes deutlich.“ Unternehmen stünden derzeit vor verschiedenen Herausforderungen, wie Digitalisierung, Automatisierung, Energiewende so wie dem demografischen Wandel. „Der dafür notwendige Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften bildet sich in höheren Anforderungen an die Mitarbeitenden und einem weiterhin hohen Bestand gemeldeter Arbeitsstellen ab. Den Firmen, als auch Beschäftigten und Arbeitslosen stellen wir deshalb eine Vielzahl an Beratungen und Förderungen für die berufliche Weiterbildung zur Verfügung“, ergänzt sie.

Männer und Frauen: Unter den Arbeitslosen waren in Magdeburg im Juni 6.131 Männer, 71 weniger als im Vormonat, während die Zahl im Vergleich zum Vorjahresmonat um 306 Personen gestiegen ist. Bei 4.802 arbeitslosen Frauen war eine Abnahme um 39 Personen im Vergleich zum Mai zu verzeichnen, aber auch ein Anstieg um 273 Personen im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Junge Arbeitslose: Bemerkenswert ist der Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Gruppe der 15- bis unter 25-Jährigen, die im Juni zwar nur um acht Personen im Vergleich zum Mai auf 1055 zugenommen hat, die aber im Vergleich zum Vorjahresmonat um 189 Personen gestiegen ist. Innerhalb dieser Gruppe sank die Arbeitslosigkeit der 15- bis unter 20-Jährigen um vier Personen gegenüber dem Mai auf 215, stieg jedoch im Vergleich zum Vorjahresmonat um 57 Personen.

Ältere Arbeitslose: Bei den über 50-Jährigen gab es einen Rückgang um 77 Menschen im Vergleich zum Mai, jedoch einen Anstieg um 139 auf 3508 Personen im Vergleich zum Vorjahresmonat. Innerhalb dieser Altersgruppe sank die Zahl der Arbeitslosen, die 55 Jahre und älter sind, um 41 Personen gegenüber dem Mai auf 2569, stieg jedoch um 170 Personen im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Langzeitarbeitslose: Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ging um 72 Betroffene im Vergleich zum Mai auf 3532 zurück, stieg jedoch im Vergleich zum Vorjahresmonat um 156 Personen. Langzeitarbeitslose sind Personen, die seit mindestens einem Jahr arbeitslos sind.

Arbeitslosigkeit in Magdeburg und Umgebung. Grafik: MRM/Kroschel

Menschen mit Behinderung: Bei schwerbehinderten Menschen gab es einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit um fünf Personen im Vergleich zum Mai, jedoch einen Rückgang um 17 Personen im Vergleich zum Vorjahresmonat. Für die Integration von Menschen mit Behinderung kann die Agentur für Arbeit verschiedene Formen der Unterstützung leisten.

Ausländer: Die Zahl der arbeitslosen Ausländer sank im Juni um 16 Personen im Vergleich zum Mai. Auch bei dieser Gruppe von Menschen, die in Magdeburg von Arbeitslosigkeit betroffen sind, stieg die Zahl jedoch im Vergleich zum Vorjahresmonat Juni 2023 spürbar: Damals waren in Magdeburg 364 Ausländer weniger arbeitslos.