Magdeburg - Im Vergleich zum April ist die Zahl der Arbeitslosen in Magdeburg um 171 gesunken – das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Im Vorjahresmonat gab es 531 Menschen ohne Job weniger als jetzt. Dies geht aus den Zahlen hervor, die die Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord diesen Dienstag in Magdeburg veröffentlicht hat. Demnach waren im nun zu Ende gegangenen Monat in der Landeshauptstadt 11.043 Menschen arbeitslos gemeldet.

Weit entfernt ist die Landeshauptstadt mit diesem Wert von jenen um 2019 und dann noch einmal nach der Corona-Krise, als es in Magdeburg weniger als 10.000 Arbeitslose gab. Letztmalig war ein solcher Wert im November 2022 mit 9.872 erreicht worden.

Im jetzt zu Ende gegangenen Monat waren mit 6.202 Arbeitslosen die Männer in der Überzahl. Sie stellten 56,2 Prozent der Betroffenen in Magdeburg.

Auffällig ist, dass vom Rückgang der Arbeitslosigkeit in Magdeburg auch Ältere profitieren konnten. Gerade sie hatten es in den vergangenen Jahren oft schwer, nach dem Ende eines Beschäftigungsverhältnisses auf dem ersten Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen. Die Zahl der Arbeitslosen in Magdeburg, die 55 Jahre oder älter sind, ging laut Agentur für Arbeit innerhalb eines Monats auf 2.610 im Mai zurück. Auch bei den ausländischen Arbeitslosen war ein Rückgang zu verzeichnen: um 47 auf 3.207. Bei den jüngeren Arbeitslosen gab es hingegen einen leichten Anstieg der Arbeitslosenzahl – und zwar um 16 auf 219 im Alter unter 20 Jahren.

Unterbeschäftigung in Magdeburg - Blick auf das große Ganze

Die Arbeitslosenzahlen gelten übrigens nur als die halbe Wahrheit. Nachdem es gerade Ende der 1990er Jahre Kritik an ihnen gab, da in ihnen die Zahlen jener, die beispielsweise in Qualifizierungsmaßnahmen tätig waren, nicht abgebildet wurde. Vor diesem Hintergrund wurde beschlossen, auch die Unterbeschäftigung zu veröffentlichen. In dieser Zahl wird neben der eigentlichen Arbeitslosenzahl auch die Zahl jener erfasst, die sich in Qualifizierungs- und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, in Weiterbildungen oder Vorruhestandsregelungen befinden oder die erkrankt sind.

Die Zahl der Menschen in Unterbeschäftigung, zu der keine Kurzarbeit zählt, belief sich im Mai auf 14.643. Das sind 5 Personen mehr als im Vormonat und 81 weniger als im Vorjahresmonat. Die Unterbeschäftigungsquote beträgt aktuell 11,2 Prozent. Mit 13.189 und einer Quote von 10,3 hatte es hier im Dezember 2021 einen Tiefststand gegeben.

Zwar ist das Angebot freier Stellen in der Datenbank der Arbeitsagentur im vergangenen Monat im Vergleich zum April um 66 auf 3.480 Angebote gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es aber 346 Arbeitsstellen mehr. Arbeitgeber meldeten im Mai 616 neue Arbeitsstellen. Das sind 26 mehr als vor einem Jahr.

Freie Stellen in Magdeburg

Agenturchef Matthias Kaschte sagt: „Besonders gut Qualifizierte können von dieser Belebung und dem anhaltenden Arbeitskräftebedarf der Unternehmen profitieren.“ Die meisten Stellenangebote kommen aus den Berufssegmenten Fertigungstechnische Berufe mit 503 Stellen zum Beispiel als Mechatroniker, Medizinische und nicht-medizinische Gesundheitsberufe mit 449 Stellen zum Beispiel als Altenpfleger sowie im Bereich der Verkehrs- und Logistikberufe mit 400 Stellen, zum Beispiel als Berufskraftfahrer.

Quoten der Arbeitslosigkeit für Magdeburg und Umgebung im Mai 2024. Grafik: prePress Media Mitteldeutschland GmbH

Es gelte jedoch weiterhin, alle Potenziale zu heben, sagt er mit Blick auf eine Arbeitslosenzahl oberhalb der 10.000er-Marke auf der einen und weit über 3.000 unbesetzten Stellen auf der anderen Seite.

Für die Einstellung von Bewerbern, die auf den ersten Blick noch nicht alle Voraussetzungen der Arbeitsstelle erfüllen, können die Arbeitsagentur und die Jobcenter deshalb individuelle Unterstützungsleistungen bieten.