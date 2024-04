Magdeburg - Mit 270 Teilnehmern waren die Magdeburger Developer Days 2016 gestartet. Bei der diesjährigen Ausgabe – die MD-DevDays2024 – an mehreren Konferenztagen im ausverkauften Amo werden nun mehr als 700 Besucher pro Tag erwartet. Termin ist vom 13. bis 16. Mai. Sie kommen inzwischen nicht mehr nur aus Sachsen-Anhalt, sondern aus allen Bundesländern. Außerdem begrüßen die Veranstalter seit einigen Jahren auch regelmäßig Gäste aus Österreich, den Niederlanden und der Schweiz. Damit hat sich die Veranstaltung zu einem wichtigen Treffpunkt für die Szene der Entwickler von Computer-Software gemausert. Was macht die Developer Days so attraktiv?

Was bei den Developer Days in Magdeburg geboten wird

Insgesamt werden 20 Aussteller aus ganz Deutschland im Großen Saal des Amo-Kulturhauses vor Ort sein. Die Veranstaltung selbst unterteilt sich in zwei Bereiche. Zum einen bietet das Entwickler-Treffen an zwei Tagen Workshops an – am 13. und 16. Mai. Die eigentliche Konferenz nimmt den 14. und 15. Mai in Anspruch.

An den beiden Konferenztagen wird jeder verfügbare Raum des Amo-Kulturhauses für Vorträge genutzt. Insgesamt werden an beiden Tage 82 Fachleute mit einem oder mehreren Vorträgen unterschiedlichster Themenbereiche vor Ort sein. Das bedeutet: Pro Tag finden fünf mal acht beziehungsweise neun Vorträge parallel statt. Hinzu kommen Nightschools sowie die Abendveranstaltung, zu der ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm rund um so ziemlich alle Themen, die die diversen Bereiche der Software-Entwicklung bieten, vorbereitet ist. Am zweiten Veranstaltungstag kommt in diesem Jahr ein weiterer Höhepunkt hinzu. Während der MD-DevDays2024 werden die ersten zehn Favoriten des Innovationswettbewerbes Sachsen-Anhalt vorgestellt und im Anschluss prämiert die Jury die drei Gewinner.

Wer hinter den Developer Days steht

Hinter den Developer Days steckt übrigens die private Initiative von Michael Blume. Er ist eigentlich Geschäftsführer und berichtet über die Entstehung der Magdeburger Developer Days: „Im Vordergrund unserer Community-Konferenz steht der Gedanke, einen Raum zu schaffen, in dem Softwareentwickler sich gemeinsam treffen, ihr Wissen untereinander austauschen, sich connecten und miteinander agieren können. Unsere DevDays stehen unter dem Leitmotiv ,Von Entwicklern für Entwickler‘.“

Mithin zeigen die Magdeburger Entwickler mit ihrer Konferenz und den flankierenden Workshop-Tagen, dass sich die Landeshauptstadt längst zu einem Ort der IT-Wirtschaft entwickelt hat – ganz unabhängig von der geplanten Hardware-Produktion bei Intel.

Die Idee hinter der Entwickler-Konferenz gründete auf einer spontanen Aktion: Immer wieder sind Entwickler aus der Region zu den verschiedensten Konferenzen innerhalb und außerhalb Deutschlands gefahren. Man hat sich dann dort mehr oder weniger zufällig getroffen. Da stellte sich die Frage: Warum eigentlich immer nur woanders? „Die Antwort darauf war denkbar einfach – wir veranstalten eine Konferenz“, heißt es seitens des Veranstalters zur Motivation, die Developer Days zu etablieren.